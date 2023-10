Darum hat der TV Hüttenberg finanzielle Probleme

Wieso fehlt dem TV Hüttenberg überhaupt Geld?

Dafür gibt es viele Gründe. Und auch wenn Corona seinen Schrecken verloren hat: Die Auswirkungen holen den Verein beziehungsweise die ausgegliederte Marketing-GmbH nun ein. Zwar hatte Hüttenberg vom Bund während der Pandemie wie alle Clubs finanzielle Unterstützung (Stichwort November-Hilfe) erhalten, aber: Da der TVH keinen negativen Haushalt aufweist, fordert der Bund nach einer Prüfung einen Großteil des Geldes zurück. Geld, das der TVH bereits ausgegeben hat. „Um Löcher zu stopfen“, wie Geschäftsführer Timm Schneider erklärt. Jörg Bannicke, der genauso wie Christoph Schöpfe ehrenamtlich die Geschicke leitet und Timm Schneider unterstützt, fügt mit Blick auf die Nachzahlung an: „Wir haben auch durch die November-Hilfe kein Minus und müssen nun etwas zurückzahlen. Das ist schon skurril.“ Ende Juni gab es dann die nächste schlechte Nachricht: Die Berufsgenossenschaft erhöht die Beiträge für Profi-Sportler drastisch. Hier konnte Timm Schneider mit seinem Helferteam eine Stundung bis Ende des Jahres erreichen. Weitere Sorgen: Geldgeber, die als Sponsoren ihr Engagement schon zugesagt hatten, sprangen plötzlich wieder ab. Hinzu kommen Kosten für die GEMA und das Personal. Über mangelndes Zuschauerinteresse kann sich der Verein nicht beklagen, allerdings merkt Timm Schneider an: „Während Corona hatten wir auf Anordnung erst eine leere Halle, anschließend dürften wir nur vor 500 Fans spielen. Das hat sich natürlich in unserer Kasse ebenfalls bemerkbar gemacht.“ Nun drängt die Zeit: Bis Ende des Monats Oktober braucht der TV Hüttenberg die fehlende Summe, weil die Handball-Bundesliga turnusgemäß in diesem Zeitraum die Wirtschaftlichkeit der Clubs überprüft.