Das denkt Ian Weber über Finanzprobleme beim TV Hüttenberg

Am Samstag ist mit dem VfL Eintracht Hagen der nächste Nachbar aus dem Tabellenkeller zu Gast. An welchen Stellschrauben muss im Vergleich zur Niederlage in Aue gedreht werden?

Wir hatten in den letzten Spielen ein generelles Problem, das wir aber gut adressiert haben. Wir verteidigen zurzeit schlecht und kommen in der Abwehr einfach nicht in die Gänge. Bei uns laufen zwölf Verträge aus. Man merkt, dass da jeder ein bisschen mit sich selbst beschäftigt ist und überlegt, wie es in der Zukunft weitergeht. Deswegen arbeiten wir zurzeit im Kollektiv nicht so, wie man das von uns kennt. Das Ziel muss jetzt sein, dass jeder an sein Leistungsmaximum kommt. Der Schlüssel ist, dass, wenn wir individuell besser spielen, es auch im Team wieder besser klappt. Wenn es nicht läuft, musst du dich auf die einfachen Dinge konzentrieren. Abwehr spielen, kämpfen und dadurch Sicherheit holen.