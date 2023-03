Turbulente Wochen für Ex-Wetzlarer Olle Forsell Schefvert

Olle, was für aufregende Zeiten nicht nur für Ihren ehemaligen Verein HSG Wetzlar, sondern auch für Sie. Wie geht es Ihnen so als Vielflieger? Eigentlich noch gut. Es war schon sehr viel in letzter Zeit. Nach dem Pokalspiel in Hannover war ich eine Woche in Deutschland, bin nach unserem Sieg gegen Minden dann wieder nach Schweden gejettet. Dann ging es wieder zurück, und nach der Partie gegen die HSG fliege ich wieder nach Göteborg. Dann hoffen wir, dass wir am Sonntag mit dem Auto alle zurück nach Mannheim fahren.

Also nicht nochmal alleine ins Flugzeug? Nein. Weil wir ja auch noch unseren Hund Simba da oben dabei haben. Astrid, Celine und die kleine Lilli sind ja alle noch in Schweden. Wir haben das jetzt mal so geplant. Es ging leider nicht früher, weil für Lily noch eine Identifikationsnummer zur Ausreise vergeben wurde und damit ein Ausweisformular gefehlt hat. Doch nun sind wir guten Mutes, dass ab dem Wochenende wieder alles so wie immer ist.

Aktuell sind Sie „Strohwitwer”. Geht das mit dem selbst Kochen klar für Sie? Natürlich. Ich bin ein leidenschaftlicher Koch, mache das, wenn Astrid und Celine hier bei mir sind, sowieso gerne und häufig. Schöner ist es mit allen.

Die familiären Pläne für Januar und die Endphase der Schwangerschaft Ihrer Freundin wurden ja über den Haufen geworfen. Wann haben Sie vom Nachrücken für die WM erfahren? Ich habe das nicht erwartet. Weil ich wusste, dass Solberg seine Truppe eigentlich zusammen hat. Das mit der Verletzung von Karl Wallinius habe ich in der Zeitung gelesen. Glenn hat mich dann kurz vor dem neuen Jahr angerufen, und schwups war ich für Schweden bei der WM. Ein Vorteil war, dass meine Freundin und unsere erste Tochter damit auch in der Heimat bleiben konnten.

Die WM endete dann für Sie und den Co-Gastgeber mit Platz vier. Immer noch enttäuscht? Nein. Wir haben eine tolle WM gespielt. Es ist halt schöner, wenn du ein Turnier mit einem Sieg abschließt. Dann wäre es Bronze und das Gefühl danach noch besser gewesen. Insgesamt war es anstrengend, aber mehr für den Kopf. Du fühlst dich relativ schnell körperlich wieder frisch, bist aber mental nach so einem Highlight leer. Da meine drei Damen aber noch in Schweden geblieben sind, hatte ich jetzt hier in Mannheim ein bisschen ruhigere Nächte (lacht).

Alles andere als ruhig war das Spiel der Rhein-Neckar Löwen am Wochenende in Göppingen. Warum hat sich Ihre Mannschaft so schwergetan? Es war ein harter Kampf, ein klassisches Derby, in dem um jeden Millimeter gekämpft wurde. Wir haben ein bisschen zu viele leichte Fehler gemacht und Frisch Auf so eingeladen. Aber wir haben auch eine großartige Moral gezeigt und sind glücklich über die nächsten zwei Punkte. Wir können nicht immer 40 Tore werfen, aber dafür standen wir hinten okay und haben nur 25 Gegentreffer kassiert. Die Abwehrleistung war besser als der Angriff.

Nun geht es gegen die HSG, Ihren ehemaligen Verein, der tief in der Krise steckt. Ein gefährlicher Gegner? Die wollen nochmal zeigen, dass sie besser spielen als zuletzt. In Flensburg und Berlin haben sie gut mitgehalten. Die Jungs aus Wetzlar spielen schlau, wir müssen aufpassen und uns zu hundert Prozent auf unsere Aufgabe fokussieren. Vorher sagt man gerne, wir sind der Favorit. Am Donnerstag um 19 Uhr weiß man aber nie, was passieren kann. Um an der Spitze dranzubleiben, brauchen wir natürlich einen Sieg gegen die HSG. Aber es sind insgesamt noch 13 harte Spiele bis zum Schluss der Runde.

Viele behaupten, Sie fehlen der HSG an allen Ecken und Enden. Was ist Ihre Meinung zum aktuellen Tabellenstand der Wetzlarer? Ach, auch im normalen Leben ist es schwer, wenn du in einer Negativspirale steckst. Zum Glück bist du im Sport nie alleine. Da gibt es Mannschaftskollegen, die alle daran arbeiten, um gemeinsam besser zu werden. Die HSG hat so einer Situation lange Jahre nicht mehr erlebt. Sie erlebt eine schwierige Zeit.