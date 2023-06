Die HSG Wetzlar schafft den Klassenerhalt auf der Couch

Dürfen sich über den Klassenerhalt in der Bundesliga freuen: die Spieler der HSG Wetzlar. (© Jenniver Röczey )

Mit der Niederlage von GWD Minden gegen Magdeburg steht fest: Die Mittelhessen, die am Sonntag Melsungen empfangen, spielen auch in der kommenden Saison in der Handball-Bundesliga.