Ein Derby und ein kniffliges Duell in der Männer-Landesliga

Nicht nur der Ex-Dutenhofener und jetzt Dilltaler Leon Becker (am Ball) wird im Derby besonders motiviert sein. (© Jörg Förster)

Zwei besondere Spiele stehen für die drei lokalen Vertreter in der zweithöchsten Handball-Spielklasse in Hessen an. Im Aufsteigerduell steht ein Team unter erheblichem Zugzwang.