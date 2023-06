Ein Talent für die Handballer der HSG Wetzlar

Das junge deutsche Linkshänder-Talent hatte in der nunmehr abgelaufenen Saison bereits 22 Einsätze für die Nordhessen in der Bundesliga und hat dabei 19 Treffer erzielt. Der Student der Wirtschaftswissenschaften trainiert bereits seit seinem 18. Lebensjahr mit den MT-Profis und soll durch seinen Wechsel an die Lahn jetzt den nächsten Schritt in seiner hoffnungsvollen Karriere machen. „Julian ist ein sehr interessanter Spieler, der ein enormes Potential besitzt. Das hat er immer bewiesen, wenn er in der Liga auflaufen durfte“, sagt HSG-Geschäftsführer Björn Seipp in einer Pressemitteilung des Vereins. „Wir freuen uns, dass er kommende Saison unser grün-weißes Trikot tragen wird und danken der MT Melsungen für die zielgerichtete Zusammenarbeit in Bezug auf die Ausleihe.“