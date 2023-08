Erik Schmidt fehlt der HSG Wetzlar mehrere Monate

Wetzlar . Verletzungsbedingter Rückschlag für den Handball-Erstligisten HSG Wetzlar: Die Grün-Weißen müssen in den kommenden Monaten auf Kreisläufer Erik Schmidt verzichten. Der 30-Jährige muss sich am Montag in der Schweiz einer Operation am rechten Fuß unterziehen. Dabei wird dem Europameister von 2016 ein Fersensporn entfernt, der Schmidt bereits seit der Rückrunde der abgelaufenen Saison Probleme bereitet. Konservative Behandlungsmethoden hatten bislang zu keinem nachhaltigen Erfolg geführt. Auch jetzt fehlt Schmidt wieder wegen anhaltender Probleme. Die Ausfallzeit des Kreisläufers wird mit bis zu sechs Monaten prognostiziert.