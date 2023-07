Erster Test der HSG Wetzlar ist gleich ein ganz besonderer

„Wir freuen uns auf die Premieren unserer Jungs, aber auch darauf, Bob und sein hochtalentiertes Potsdamer Team in Dutenhofen begrüßen zu können“, so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp, der das Testspiel bei einem gemeinsamen Treffen mit dem Geschäftsführer der Füchse Berlin und VfL-Coach (in Personalunion) vereinbart hatte. „Potsdam ist sicherlich eines der derzeit spannendsten Projekte im deutschen Handball. Es wird ganz sicher ein in vielerlei Hinsicht interessantes Spiel.“