Es ist fix! Wohlrab verlässt wirklich den TV Hüttenberg

"Joh ist am vergangenen Freitag auf uns zugekommen und hat uns berichtet, dass ihm ein Angebot aus Ludwigshafen vorliegt, welches er gerne annehmen würde. Natürlich kam dieses Anliegen für uns alle sehr überraschend. Knapp eine Woche vor dem Trainingsbeginn stehen üblicherweise andere Themen auf der Agenda. Wir haben uns daraufhin in der Geschäftsleitung besprochen und gemeinsam mit dem Beirat festgelegt, dass wir Joh diesbezüglich keine Steine in den Weg legen wollen. Zum einen hat sich Joh in den letzten Jahren diese sportliche Chance erarbeitet und zum anderen kommt ihm die räumliche Veränderung auch in privater Sicht entgegen", erklärt Neu-Geschäftsführer Timm Schneider, der sein Amt erst am 1. Juli übernommen hatte und somit gleich einer schwierigen Aufgabe gegenüberstand.