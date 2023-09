ESG Vollnkirchen/Dornholzhausen siegt im Schlussspurt

Bieber . Ein packendes Duell haben sich die KSG Bieber und die ESG Vollnkirchen/Dornholzhausen in der Handball-Bezirksliga A der Männer am Mittwochabend geliefert. Am Ende setzte sich der Gast mit 23:19 (11:12) durch. Die ESG erwischten zwar den besseren Start und führten schnell durch einen Treffer von Jannis Bernhardt mit 3:0, doch dann drehte die KSG den Spieß um.