Filip Kuzmanovski ist ab sofort Spieler der HSG Wetzlar

„Wir wollten unseren Kader in der Breite nochmal verstärken und deshalb bin ich froh, dass der Club es möglich gemacht hat, Filip zu verpflichten“, wird HSG-Chefcoach Hrvoje Horvat in der Mitteilung zitiert. „Mit ihm bekommen wir einen variablen Rückraumspieler dazu, der sowohl im linken Rückraum als auch in der Mitte agieren kann. Er ist bundesligaerfahren und ein Mentalitätsspieler, der uns im Kampf um den Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann.“