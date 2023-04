Für Jannik Hofmann war TVH zunächst „vielleicht sogar besser”

Jannik, der TVH führte am vergangenen Freitag in Ludwigshafen lange Zeit, verlor dann jedoch mit 31:34. Was haben die Eulen an diesem Abend besser gemacht als die Hüttenberger?

Es war insgesamt ein unfassbar ausgeglichenes spiel, wobei ich uns in den ersten 30 Minuten vielleicht sogar leicht besser fand. Der einzige Unterschied zwischen uns und den Eulen war der, dass wir nach der Halbzeit fünf bis sieben unkonzentrierte Minuten haben, in denen wir unnötige Fehler im Angriff machen, die dann wiederum zu einfachen Toren für den Gegner geführt haben. Danach ging es wieder genauso ausgeglichen weiter wie vorher. Hätten wir diese unkonzentrierten Minuten nicht gehabt, wäre die Partie meiner Meinung nach wahrscheinlich Unentschieden ausgegangen.