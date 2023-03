Für Handballerin Janina Krauhausen war der Aufstieg nie das Ziel

Janina, die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II steigt am Ende der Saison auf und Sie holen sich die Torjägerkanone. Was sagen Sie zu dieser These? Ich würde mich natürlich freuen. Der Aufstieg war nie unser Ziel. Das war der Klassenerhalt. Denn vor der Runde stand überhaupt nicht fest, ob es überhaupt eine Mannschaft geben wird. Ich selbst bin ja erst im August hinzugestoßen. Anschließend haben wir noch eine Torfrau und drei, vier weitere Spielerinnen dazubekommen. Dass es nun so gut läuft, hätten wir natürlich niemals gedacht. Zumal wir aus meiner Sicht noch zwei unnötige Niederlagen kassiert haben. Ich denke, wir sind aktuell so erfolgreich, weil wir uns trotz der kurzen Vorbereitung gut eingespielt haben.

Den zweiten Teil der These wollten Sie aber jetzt charmant ignorieren, oder? Das stimmt (lacht). Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich am Ende der Saison noch die Torjägerliste anführe. Aber das ist nicht entscheidend. Mit dem Team erfolgreich zu sein, ist viel, viel wichtiger. Aber natürlich habe ich auch einen gewissen Anspruch an mich selbst und will meine Leistung bringen.