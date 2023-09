Ganz besonderes Frauenhandball-Länderspiel in Wetzlar

Vorfreude auf das Frauenhandball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine am 12. Oktober in Wetzlar: (v.l.) Bundestrainer Markus Gaugisch, DHB-Präsident Andreas Michelmann, Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner und der Generalsekretär des ukrainischen Verbands, Sascha Gladun.

Am 12. Oktober starten die deutschen Handballerinnen in der Buderus-Arena gegen die Ukraine in die EM-Qualifikation. Es wird eine bedeutsame Partie - in mehrfacher Hinsicht.