Graziolis Paraden ebnen Weg für Hüttenberger Auswärtssieg

Wir haben nicht perfekt ins Spiel gefunden. Der Gegner war vor eigenem Publikum sehr motiviert und wollte uns überraschen, sie stehen nach vier Spielen ja immer noch bei null Punkten. Wir sind dann immer besser reingekommen, das war wichtig, weil der Gegner zwischenzeitlich ja mal auf drei Tore (13:10 nach 20 Minuten, Anm. d. Red.) davongezogen war. Ich habe dann auch angefangen, die wichtigen Bälle zu halten, das war sicherlich auch hilfreich. Am Ende ist Vinnhorst müde geworden, das hat man gemerkt, deshalb konnten wir auch ein bisschen rotieren. Wir haben sicherlich auch die bessere individuelle Qualität im Kader.

Leonard, der TVH hat sich beim TuS Vinnhorst am Anfang lange schwergetan, hinten raus dann aber doch deutlich gewonnen. Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Das war natürlich sehr schön und auch wichtig für den Kopf. Aber auch solche Spiele wie gegen Lübbecke oder das erste Heimspiel gegen Dresden gehören eben dazu. Ich versuche da nicht groß mit mir zu hadern, jedes Spiel fängt wieder bei null an. Aber ich kann nicht leugnen, dass eine Leistung wie gegen Vinnhorst natürlich Selbstvertrauen bringt.

Sie selbst haben am Freitag insgesamt 17 Bälle gehalten und waren einer der Garanten für den Sieg. Wie wichtig war diese Leistung für Ihr Selbstvertrauen, nachdem Sie in der Vorwoche gegen Lübbecke einen eher glücklosen Auftritt hingelegt hatten?

Die Bilanz von Trainer Stefan Kneer liest sich ordentlich: Vier Spiele, je zwei Siege und Niederlagen, was derzeit Tabellenplatz zwölf bedeutet. Worin unterscheiden sich die Trainer Kneer und Johannes Wohlrab voneinander?

Die Bilanz ist absolut ordentlich, gerade bei den Gegnern, die wir bislang hatten. Es gibt schon hier und da Unterschiede, zum Beispiel beim Führungsstil oder auch die taktischen Vorgaben. Stefan legt sehr viel Wert auf die Details und geht sehr in die Tiefe, das merken wir. Ich bin mir sicher, dass uns das individuell weiterbringen wird. Was sie vereint, ist sicherlich, dass sie sehr emotionale Typen sind und an der Seitenlinie voll mitgehen. Das finde ich immer super (lacht).