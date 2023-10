Hammerlos für die HSG Wetzlar im DHB-Pokal

Sollten die Lahnstädter, die in der 3. Runde den THW Kiel bezwungen hatten, weiterkommen, steht am 3./4. Februar 2024 das Viertelfinale im Kalender. Das Final Four in Köln steigt am Wochenende 13./14. April. Weitere Partien im Überblick: Flensburg-Handewitt - Bergischer HC, Hamburg - Eisenach, Hagen - N-Lübbecke, Essen - Rhein-Neckar Löwen, Bietigheim - Berlin, Gummersbach - Göppingen, Leipzig - Melsungen.