Handball: Leonard Rettemeier hat Lust auf Meisterrunde

Bei uns allen war die Erleichterung natürlich groß. Auch in der kommenden Spielzeit wieder in der Jugend-Bundesliga zu spielen, war das Ziel der Mannschaft und der Vereine. Auch für die Region Mittelhessen, die wir präsentieren dürfen, ist es bestimmt eine gute Sache. Deswegen war ein bisschen Druck da, dass wir es schaffen. Wir wussten aber auch, dass wir gute Chancen haben, wenn wir das anständig auf die Platte bringen, was wir können und was wir uns im Training erarbeitet haben.

In der aktuellen Mannschaftskonstellation arbeitet ihr nun seit Anfang März zusammen. Wie gut hat sich das neue Team schon gefunden, was sind seine Qualitäten und woran muss bis zum Saisonstart noch gearbeitet werden?

Ich würde sagen, dass wir schon gut eingespielt sind, vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt sogar schon weiter sind als im Vorjahr. Es ist uns früh gelungen, eine echte Einheit zu werden. Unsere größte Stärke ist die Breite des Kaders. Wir haben mindestens 15 Spieler auf dem gleichen Niveau, was auch in der Qualifikation enorm geholfen hat. Als wir viele Spiele am Ende entschieden haben, weil wir personell das Level komplett halten konnten. Weiter arbeiten wollen wir an den kleinen Feinheiten im Zusammenspiel, um noch mehr spielerische Lösungen im Miteinander zu finden und direkt gut in die Partien zu starten, was uns das ein oder andere Mal in der Qualifikation noch nicht so ganz gelungen ist.