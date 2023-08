Handball-Nationalmannschaft eröffnet EM-Quali in Wetzlar

Wetzlar . Der Weg zur Europameisterschaft 2024 startet für die Frauen-Nationalmannschaft in Wetzlar: Zum Auftakt der Qualifikation trifft die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch am Donnerstag, 12. Oktober, auf die Ukraine. Anwurf der Partie, die in der Buderus-Arena ausgetragen wird, ist um 20.15 Uhr.