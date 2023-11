Handball: Papa Plaue freut sich auf den alten Rivalen HSG

Dominik, der ThSV Eisenach hat im Sommer gleich vier neue Torhüter, darunter zwei international erfahrene Keeper, verpflichtet. Trotzdem kommen Sie in den ersten zehn Partien auf Ihre Einsatzzeiten. Das spricht für Sie, oder?

Gegen die Rhein-Neckar Löwen habe ich mal hinter der Bank gesessen. Da hatte ich in der Woche vorher im Abschlusstraining fürs Pokalspiel in Stuttgart aber auch einen Ball volle Lotte an den Kopf bekommen und eine Gehirnerschütterung. Das irgendwann einer von uns drei erfahreneren Torhütern mal aussetzen muss, ist klar. Und dass jeder spielen will, ist natürlich der Anspruch. Wir verstehen uns aber so gut sozusagen im Team im Team. Von Mateusz Komecki kann ich viel lernen, der hat mit Kielce schon zwei Mal Champions-League-Finale gespielt. Auf andere Weise profitiere ich von Matija Spikic. Es sind super coole Typen, es macht mega Bock, mit denen jeden Tag zusammen zu arbeiten. Solch eine harmonische Kommunikation untereinander habe ich meiner Karriere selten erlebt.