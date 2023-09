Handball-Routinier Nina Luh fühlt sich in Burgsolms wohl

Wie schätzen Sie die Situation in der Bezirksoberliga ein und wo sehen Sie Ihr Team?

Die Liga als solche schätze ich in diesem Jahr stärker ein als im vergangenen. Es ist alles etwas enger zusammengerückt. Unsere Möglichkeiten kann ich schwer einschätzen. In der Vorbereitungen konnten wir leider nicht so viel mit dem Ball trainieren. Da fehlt uns etwas.