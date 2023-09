Handballer der HSG Dilltal wollen sich auf sich konzentrieren

Dilltals Spielertrainer Micha Wiener (schwarz) will vor dem kommenden Spiel gegen Dotzheim/Schierstein nicht zu sehr auf den Gegner schauen.

In der Landesliga strebt die Mannschaft von Spielertrainer Micha Wiener nach dem nächsten Sieg. Zurück in die Erfolgsspur will auch die HSG Linden.