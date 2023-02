HSG-Handballer Radojica Cepic per Leihe zu AEK Athen

Wetzlar. Wie der Handball-Bundesligist am Dienstagmittag mitteilte, leiht die HSG Wetzlar Radojica Cepic bis zum Ende dieser Saison an den griechischen Erstligisten AEK Athen aus. Cepic wechselte im zurückliegenden Sommer von RK Celje an die Lahn, erzielte in der laufenden Saison 14 Tore für die Mittelhessen, aber erhielt zuletzt weniger Spielanteile.