HSG Kleenheim-Langgöns II will hinten wieder besser stehen

Sebastian Vogel und die Mädels von der HSG Kleenheim-Langgöns II treten am Wochenende bei Vogels früherem Club TSG Leihgestern II zu einem mittelhessischen Duell an.

In der Handball-Landesliga Mitte der Frauen sind sowohl die Oberliga-Reserve als auch die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen am Ball. Bei beiden klemmt es gerade etwas in der Abwehr.