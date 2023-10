HSG Kleenheim-Langgöns unterliegt erneut und bleibt positiv

Joshua Hantl und Co. von der HSG Kleenheim-Langgöns müssen sich auch der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim geschlagen geben. Mit einem 19:23 im Gepäck geht es auf die Heimreise.

In der Handball-Oberliga der Männer punkten die Kleebachtaler auch in Breckenheim nicht. Kein Grund für den Coach, in Panik zu verfallen und stattdessen das Gute hervorzuheben.