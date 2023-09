HSG Linden möchte bei der HSG Dilltal nachlegen

Auf Sebastian Ulm (am Ball) und die HSG Dilltal kommt mit der HSG Linden ein Aufsteiger in die Sporthalle nach Werdorf.

Ein Bezirksderby steht in der Handball-Landesliga Mitte der Männer an. Unterdessen sind die HSG Wettenberg und die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen schon am Freitag im Einsatz.