HSG-Trainer Frank Carstens: „Verdrängen ist immer schlecht“

Ein bekannter Wetzlarer hat den Satz formuliert: „Die Jugend will lieber angeregt, als unterrichtet sein.“ Würden Sie das als Trainer ebenso sehen, dass Sie verstärkt als Entertainer gefragt sind? Hat sich da im Verhältnis zu jungen Spielern etwas gewandelt? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es eher leichter, ehrlich gesagt, über all die Jahre, da junge Spieler, die dazu kommen, inzwischen fokussierter sind. Sie wissen schon mehr als früher und sind besser ausgebildet in vielen Bereichen. Und wenn es richtig gut läuft, haben sie auch schon ein Ziel für ihre Laufbahn. Anspruchsvoller wird es in einer Mannschaft, je mehr Nationen und Kulturen aufeinandertreffen, das glaube ich schon. Da geht es um ein gutes Teambuilding.

Eingangs erwähntes Zitat stammt übrigens von dem berühmtesten Mann, der je in Wetzlar gelebt hat: Johann Wolfgang von Goethe. Sie haben schon mehrere Stationen in der Handball-Bundesliga absolviert. Kann man sich überhaupt noch als Trainer auf die Städte und ihre Kultur einlassen, in denen man sich befindet? Oder lebt man nur in einer Blase mit dem Inhalt: Mannschaft, Halle, Training. Aktuell bin ich sowas von in einer Blase, mehr geht nicht (lacht). Das muss ich zugeben. Dass Wetzlar eine Goethe-Stadt ist, das ist mir natürlich bewusst, aber intensiv konnte ich mich damit noch nicht beschäftigen. Ich habe aber schon ein bisschen versucht, die Umgebung, die Natur zu genießen, die wunderschön ist. Aber dass ich sagen könnte, ich habe den „Geruch der Stadt“ aufgenommen, das kann ich noch nicht sagen. Das wäre vermessen und ich glaube, das kann man in so einer kurzen Zeit auch noch nicht erwarten. Aber in der Regel habe ich es geschafft, überall da, wo ich als Spieler oder Trainer war, das als Heimat zu empfinden. Ich habe mich als Ostfriese gefühlt in Aurich, ich habe mich als Hannoveraner gefühlt, weil wir in Burgdorf gelebt haben. Und genauso ist es mit Magdeburg gewesen und in Minden sind wir letztlich als Familie sesshaft geworden.

Was haben Sie bislang an Natur kennengelernt? Sie wohnen in Dutenhofen und fahren gerne Fahrrad. Wenn ich das immer so genau benennen könnte. Des Öfteren habe ich mich schon verfahren. Inzwischen finde ich immerhin zu den verschiedenen Trainingsstätten. Natürlich ist der Radweg an der Lahn super. In Dutenhofen ist es relativ hügelig, das habe ich mehr zu Fuß erkundet, aber auch das sind gute Gelegenheiten, sich mal auszupowern.

Was war früher Ihr Eindruck aus der Distanz von der HSG Wetzlar, wie haben Sie den Verein wahrgenommen über all die Jahre? Das waren zwei verschiedene Eindrücke. Das eine ist die ganz alte Zeit, die ich kenne, kurz nach dem Aufstieg. Anfang der 2000 Jahre habe ich mit GWD Minden hier gespielt. Nicht in der Buderus Arena, sondern in Dutenhofen in der Sporthalle. Ich erinnere mich an eine Sache noch ganz genau, wo ich wirklich ein bisschen schockiert war, dass an einem Tor auf der einen Seite des Feldes tatsächlich eine leichte Kuhle war, der Hallenboden offensichtlich kaputt war und im nächsten Jahr auch noch da war. Und die Situation, dass direkt nach dem Schlusspfiff die Biertische auf das Feld gestellt wurden und man das Gefühl hatte, eine Minute nach dem Spielschluss war die Halle eine Kneipe. Aber das hat es ausgemacht, das waren wirklich Schlachten. Ganz anders ist jetzt die Atmosphäre in dieser neuen Arena hier, wirklich ein Schmuckstück. Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, dann nutze ich immer noch einen Moment, in dem ich mich umgucke und denke: was für eine geile Halle! Das ist richtig inspirierend, hier sein zu dürfen.

Noch ein Zitat: „Nur wer aus der Vergangenheit lernt, kann die Zukunft bewältigen.“ Was hat die Mannschaft aus den letzten schwierigen eineinhalb Jahren gelernt? Oder ist es besser, das einfach zur Seite zu schieben? Beiseite schieben funktioniert in der Regel nicht, finde ich. Verdrängen ist immer schlecht. Ich stelle mir das immer so vor: Schlechte Erinnerungen sind wie ein Ball, je mehr man die wegstößt, desto schneller kommen sie zurück. Nur wenn man sie auffängt und nicht weglegt, hat man eine Chance, dass man damit klarkommt. Nun habe ich natürlich darüber viele Gespräche geführt, mit unserem Geschäftsführer Björn Seipp und Sportdirektor Jasmin Camdzic. Die Spieler haben noch mal eine eigene Sicht auf die Dinge. Sie haben sehr viel erzählt und hatten auch unterschiedliche Schwerpunkte. Aber dabei kristallisierte sich auch ein großer gemeinsamer Punkt heraus: Das war das Thema Teamgeist und Geschlossenheit. Da gibt es ein großes Bedürfnis, in diesem Bereich besser zu werden.

Daran hat es gemangelt? Zumindest ist mir beschrieben worden, dass es nicht so war, wie es hätte sein sollen. Und daran zu arbeiten, ist ein wichtiger Punkt.

Und wo haben Sie spielerisch angesetzt? Wir haben auf dem aufgebaut, was da ist, denn die Mannschaft ist eingespielt, das ist etwas, was für mich neu ist. In den vergangenen Jahren habe ich Teams gehabt, die immer neu aufgestellt waren. Das ist aber hier nicht gegeben. Mit Ausnahme der Kreisposition, da ist eine große Veränderung vorgenommen worden, gerade auch durch den Ausfall von Erik Schmidt. Dementsprechend ist wichtig, dass wir am Kreisspiel arbeiten, vor allem an der Organisation der Deckung und das ist auch der größte Unterschied zum vergangenen Jahr. Wir werden sicherlich andere Deckungssysteme spielen, nicht bei der Grundordnung, es wird bei der 6:0 bleiben, aber es wird eine etwas andere 6:0-Deckung sein, wie ich sie mit diesen Spielern für richtig erachte. Wenn beim Gegner die Bälle nicht ganz so schnell gespielt werden können, weil der Passweg ständig attackiert wird, dann macht das auch was mit der Angriffsgeschwindigkeit. Das ist für mich sehr wichtig, da braucht es den Mut der Spieler, auch Fehler zu machen. Weil man natürlich am Anfang auch mal am Ball vorbeiläuft oder falsch steht, daran arbeiten wir sehr viel. Aber das läuft ganz gut.

Sie verfügen gewiss über eine eingespielte Mannschaft, vor allem, was die Rückraumachse mit Magnus Fredriksen, Lenny Rubin und Stefan Cavor betrifft. Aber wäre es nicht vielleicht besser gewesen, auch dort neue Anreize zu setzen? Die Drei sind eingespielt, das ist richtig, und auf das Können der Drei basiert auch nach wie vor das Angriff-Spiel. Aber wir haben eben auch Filip Kuzmanovski und nun nochmal Verstärkungen im Rückraum, die ganz andere Qualitäten einbringen. Filip beispielsweise ist jemand, der immer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, der sich nie auf dem Feld versteckt, der immer, wenn er kommt, Aktionen setzt. Insofern ein idealer Spieler für beide Positionen, für Links und Mitte. Und eben auch ein Entscheider. Das tut dieser Mannschaft sicher gut. Außerdem: Wenn etwas gut eingespielt ist und in der Bundesliga schon erfolgreich war, dann ist es ganz egal, ob der Gegner das analysiert. Wir haben Sachen, die wir richtig gut spielen können. Daran müssen wir uns wieder erinnern.

Besteht nicht eine Gefahr darin, dass vielleicht viele im Umfeld glauben, diese schlimme Saison war so etwas wie ein Betriebsunfall, der sich nicht wiederholen kann? Da kann ich nur den Eindruck, den ich von der Mannschaft habe, entgegensetzen. Die Jungs haben den Knall so richtig gehört, die wissen genau was Sache ist und wie knapp sie dem Abstieg entronnen sind. Wenn ich eine Sache bisher gemerkt habe, dann dass die Jungs danach streben, etwas Besseres abzuliefern und das jeden Tag. Vielleicht fordere ich an der einen oder anderen Stelle Dinge mehr ein, als die Spieler es gewohnt waren. Aber ich habe sehr wohl das Gefühl, dass das auf einen fruchtbaren Boden fällt. Die Demut vor der Aufgabe ist zu 100 Prozent da. Wenn wir das so umgesetzt bekommen, wenn wir weiter so konsequent arbeiten und uns weiterentwickeln, haben wir gute Chancen am Ende ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Dass die anderen Teams auch nicht auf dem Baum schlafen und dass man die herausragenden Ergebnisse der Vergangenheit nicht automatisch einfach so wiederholen kann, ich glaube, das sollte jedem klar sein.

Halten Sie etwas davon, ein Saisonziel auszugeben? Wenn ich die Gruppe zu 100 Prozent einschätzen kann und unsere Vorortung in der Liga besser beurteilen kann, dann würde ich das tun. Aber im Moment geht’s mir erst mal darum, diese Gruppe auf einen guten Weg zu bringen und sie in ihrem Miteinander so stabil wie möglich zu kriegen. Und dann werden wir sehen, was da an Ergebnissen herauskommt. Aber jetzt ein Ziel auszugeben, dafür weiß ich über diese Mannschaft noch zu wenig. Man lernt das erst, wenn wirklich der Pfiff losgeht, und zwar nicht in einem Testspiel, sondern in der Bundesliga, in einem Wettkampfspiel. Dann kriegt man erst ein finales Bild davon, was die Mannschaft auch von einem Trainer braucht. Manche Gruppen brauchen eher eine sachliche taktische Ansprache, manche Gruppen müssen eher emotional geführt werden. Auch das muss man erst rausfinden.

Till und Ole Klimpke schildern Sie als einen Trainer, der ungeheuren Klartext spricht. Wie sehen Sie sich selbst als Trainer? Nun, ich bin neu hier und ich muss versuchen, so klar wie möglich zu sein. Das ist ja meine Aufgabe. Wenn ich mich nicht klar äußern würde, hätten die Jungs gar keine Chance, das zu tun, was ich sage. Darum geht’s ja am Anfang. Wir müssen jetzt erst mal rausfinden, was geht, was kann die Mannschaft umsetzen von den Ideen, die ich habe, und andersherum, was brauchen sie von mir, damit sie ihre beste Leistung abrufen können. Dafür brauchen wir eine klare Kommunikation. Das Thema Kommunikation ist ein sehr wichtiges in dieser Gruppe, denn Teamgeist kann nur entstehen, wenn man sich vertraut und Vertrauen kann nur entstehen, indem man miteinander kommuniziert. Es muss immer darauf ausgerichtet sein, wie schaffen wir es, das Boot schneller zu machen.

Bestimmen Sie als Trainer auch den Kapitän? Ich neige stark dazu, das selbst zu entscheiden, weil der Kapitän auch für mich ein super wichtiger Ansprechpartner ist. Der natürlich auch bestimmte Kriterien erfüllen muss. Er muss ein Standing im Team haben, er muss am besten das Revier kennen. Es ist immer gut, wenn man einen Revierförster in der Mannschaft hat, weil man sich dann nicht so verläuft. Wichtig dabei ist auch ein gewisses Kommunikationsvermögen. Der Kapitän muss auch in der Lage sein, mal einen Satz unfallfrei rüber zu bringen. Auch einen, der vielleicht auch bisschen unangenehm ist. Dann muss man auch den Mut haben, mal mit dem Trainer oder dem Geschäftsführer zu reden.