HSG Wetzlar darf Lassen nicht von der Leine lassen

Auf ihn muss die HSG Wetzlar am Sonntag besonders achtgeben: Jacob Lassen ist Dreh- und Angelpunkt beim HSV Hamburg.

Auf ihn muss die HSG Wetzlar am Sonntag besonders achtgeben: Jacob Lassen ist Dreh- und Angelpunkt beim HSV Hamburg.

Für den Handball-Bundesligisten von der Lahn geht es am Wochenende an die Elbe. Beim HSV Hamburg will die Mannschaft von Trainer Frank Carstens punktemäßig nachlegen.