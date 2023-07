HSG Wetzlar empfängt europäisches Spitzenteam zu Formtest

Noch gar nicht so lange her ist es, als Nikola Karabatic zuletzt in der Wetzlarer Buderus Arena zu Gast war. Rund eineinhalb Jahre nach dem Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich kommt der Weltstar erneut, diesmal, um mit seinem Verein Paris Saint-Germain gegen die HSG Wetzlar die Form zu testen. (© imago images/Nordphoto)