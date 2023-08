HSG Wetzlar feiert auch dank Moral den Sieg beim Linden-Cup

Linden . Am Ende musste die Turnierleitung des 32. Linden-Cups den Gesamtsieger der Bundesliga-/Zweitliga-Gruppe mit Hilfe des früheren Kreisläufers Lothar Weigel als Kopfrechner ermitteln. Bei 4:2-Punktgleichheit der HSG Wetzlar, des dänischen Erstligisten Mors-Thys und des Bundesliga-Kontrahenten Bergischer HC entschied letztlich das Torverhältnis darüber, wer – zusätzlich zum Antrittsgeld – die 2000 Euro Siegprämie einstreichen würde. Und trotz der 29:33 (13:16)-Niederlage gegen den am Samstagabend klar besseren Bergischen HC ging diese an die HSG Wetzlar. Für die Grün-Weißen war es nach der chaotischen Vorsaison aufgrund der besten Defensivleistung mit nur 84 Gegentreffern in den drei Partien ein Turniersieg für die Moral. Ein Erfolgserlebnis, welches das Selbstbewusstsein sowie das Vertrauen in die bisherige Vorbereitungsarbeit stärkt. Mit 89:84 Treffern hatte das Team von Neu-Trainer Frank Carstens somit die Nase vorn vor den tempostarken Dänen von Mors-Thys (91:88) und dem durchsetzungsstarken Bergischen HC (92:91). Schlusslicht, aber keineswegs abgeschlagen, sondern trotz 0:6 Punkten über weite Strecken konkurrenzfähig, blieb der TV 05/07 Hüttenberg mit Neu-Trainer Stefan Kneer, der taktisch mit der Eishockey-Anleihe, die komplette erste und zweite Rückraumreihen auszuwechseln, ein interessantes Zeichen setzte.