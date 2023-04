HSG Wetzlar feuert Trainer Hrvoje Horvat

Horvat hat mit seiner Entscheidung, sich in der aktuellen sportlichen Situation der HSG Wetzlar ab 1. Juli vorzeitig an einen anderen Club zu binden, somit die Absprache gebrochen, so die Vereinsverantwortlichen. Noch am Abend erging ein einstimmiger Aufsichtsratsbeschluss, die Zusammenarbeit mit dem Kroaten aus diesem Grund mit sofortiger Wirkung zu beenden.