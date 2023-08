HSG Wetzlar rüstet sich bei den Rhein-Neckar Löwen für PSG

Wetzlar. Bevor die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar am Freitag in der Buderus-Arena auf das europäische Topteam Paris Saint-Germain treffen, steht für sie am Mittwoch nach zuletzt sehr intensiven Trainingswochen noch ein Testspiel gegen den Ligarivalen und European Cup-Teilnehmer Rhein-Neckar Löwen an. Angepfiffen wird die Partie im Trainingszentrum in Kronau um 18 Uhr.