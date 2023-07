HSG Wetzlar: Tickets für das Paris-Spiel ab dem 24. Juli

Wetzlar . Für die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar gibt es zum Ende der Sommervorbereitung ein internationales Highlight. Am 18. August (Freitag) um 19.30 Uhr ist das französische Star-Ensemble von Paris Saint-Germain in der Buderus-Arena zu Gast. Mit dabei sind in Reihen des Final-Four-Teilnehmer der Champions League unter anderem Nikola und Luca Karabatic, Luc Steins oder Trainer Raul Goncalez sowie die ehemaligen Bundesliga-Größen Jannik Green, Andreas Palicka, Jacob Holm und der ehemalige Wetzlarer Kent-Robin Tönnesen.