HSG Wetzlar trennt sich von Spielmacher Jonas Schelker

„Ole Klimpke hat in den vergangenen Wochen und Monaten unter Beweis gestellt, dass er mittlerweile das Format besitzt, um einen festen Platz in unserem Erstligakader und eine echte Chance zu erhalten. Als Verein ist es uns Aufgabe und Verpflichtung, unsere Eigengewächse zu entwickeln, wenn sie in Angriff und Abwehr das Potenzial für die stärkste Liga der Welt besitzen. Das habe ich auch Jonas Schelker transparent erklärt“, begründet Geschäftsführer Björn Seipp in einer entsprechenden Pressemeldung die personelle Veränderung auf der Position Rückraum Mitte.