HSG Wetzlar verliert beim Wartburg-Cup nur knapp

Zehn Minuten waren gespielt als HSG-Neuzugang Vladimir Vranjes, nach dem Ausfall von Erik Schmidt (siehe Infokasten) noch mehr im Blickpunkt, auf 5:8 für seine Farben verkürzte. Bis dahin hatte der Kreisläufer schon drei Treffer erzielt. Berlin gab zwar weiterhin den Ton an, aber die Grün-Weißen ließen sich nicht abschütteln. Lenny Rubin, von Beruf aus Rückraumspieler, aber hier per Tempogegenstoß erfolgreich, verkürzte nach 17 Minuten auf 9:10. Überhaupt war der Schweizer, mit acht Toren bester Werfer seines Teams, ein Aktivposten und vom Europapokalsieger nicht in den Griff zu bekommen. Neuzugang Nemanja Zelenovic erzielte sogar die erste Führung (13:12, 24.), mit 17:17 ging es in die Pause.