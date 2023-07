HSG Wetzlar verpflichtet Linkshänder

Der in Kroatien geborene Serbe verfügt über jede Menge internationale Erfahrung und spielt bereits seit acht Jahren in der Bundesliga. Im Sommer 2015 war der Rückraumspieler von Wisla Plock zum SC Magdeburg gewechselt. Danach folgten Stationen in Göppingen und Gummersbach. In 225 Bundesliga- und Pokalspieler erzielte Zelenovic bislang 549 Tore.