Eike Schuchmann gibt nach Abpfiff gerne das erste Bier aus

Nach dem 28:27-Erfolg bei der HSG Hochheim/Wicker liegt die HSG Lumdatal nach wie vor auf Tabellenplatz zwei. Wie fällt das Fazit zur bisherigen Saison Ihres Teams aus, und wie schätzen Sie die Runde der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen ein? Wir stehen nach 14 absolvierten Partien mit 24:4 Punkten punktgleich mit der TSG Münster auf Platz zwei der Tabelle. Hätte man uns das vor Beginn der Runde gesagt, hätten wir das sicher gerne unterschrieben. Im Nachhinein betrachtet ist natürlich das Spiel in Kastel unglücklich verlaufen. Aber alles in allem denke ich, dass wir bislang zufrieden sein können. Dutenhofen/Münchholzhausen III spielt bislang eine starke Runde und hat unter anderem gegen Wiesbaden gezeigt, was sie zu leisten imstande sind. Überrascht bin ich darüber jedoch nicht, denn sie verfügen über richtig Qualität. Nahezu alle Spieler haben die Jugendabteilung der HSG durchlaufen, sind also super ausgebildet. Einige haben schon Oberliga oder gar 3. Liga gespielt. Das ist also keine gewöhnliche dritte Mannschaft. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie in der Liga sind und dort auch bleiben werden.

Wo sehen Sie die Stärken des kommenden Gegners, und worauf wird es für Ihre Mannschaft ankommen, wenn es ein Erfolg werden soll? Die Stärken der HSG liegen aus meiner Sicht klar in der Defensive. Dort verteidigen sie sehr variabel und haben mit „Flo” Gümbel einen guten Rückhalt. Im Angriff spielen sie sehr diszipliniert, haben gute Eins-gegen-eins-Spieler und lassen den Ball gut laufen. Auch das Zusammenspiel mit Dennis Agel am Kreis ist wirklich richtig gut. Wir müssen das Spiel über den Kreis daher unterbinden und die Eins-gegen-eins-Situationen mit derselben Einstellung angehen, wie das zuletzt auch in Hochheim der Fall war. Wenn wir das schaffen und so ins Tempospiel kommen, haben wir sicher auch die Möglichkeit, das Duell erfolgreich zu gestalten.