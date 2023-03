Jan Gorr rückt wieder auf die Trainerbank beim HSC Coburg

Nach einer überwiegend positiven Schlussphase 2022 erspielten die Franken in diesem Jahr bis auf den Auswärtssieg in Konstanz keinen weiteren Sieg. Was die Verantwortlichen schlussendlich zum Trainerwechsel bewogen hat, war die spürbar wachsende Verunsicherung der Mannschaft, die sich zuletzt insbesondere in den Heimspielen gegen Hagen (32:35) und Großwallstadt (28:33) gezeigt hat. Erst Anfang Februar hatte der aktuelle Tabellen-13. den Vertrag von Brian Ankersen um maximal zwei Jahre (ein Jahr Vertragslaufzeit plus Option auf ein weiteres Jahr) verlängert. „Wir hatten damals das Vertrauen und auch die Zuversicht, dass die gezeigten positiven Entwicklungen Früchte tragen und uns konstanten sportlichen Erfolg bringen. Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt, und deshalb müssen wir uns jetzt ehrlich in die Augen schauen und die entsprechenden Schlüsse ziehen“, wird Jan Gorr in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert.