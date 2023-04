„Jasko” spürt Vertrauen, mit der HSG Wetzlar drinzubleiben

Nach dieser Runde wird es bei der HSG gewiss eine große Analyse geben. Hat Ihnen der Aufsichtsrat bereits signalisiert, ob Sie weiter als Sportlicher Leiter fungieren oder in anderer Funktion im Verein weiter tätig sein werden?

Nach dieser Saison gibt es tatsächlich auch Bedarf nach einer tiefergehenden Analyse. Das einzige Signal, das ich vom Aufsichtsrat erhalten habe, ist das Vertrauen, mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen. Und das ein großer Vertrauensbeweis, den ich nun natürlich zurückzahlen möchte, damit hier alle in Mittelhessen auch in der neuen Spielzeit erstklassigen Handball erleben dürfen. Nur darauf bin ich in diesen Tagen auch fokussiert, auf das erfolgreiche Abschneiden im Abstiegskampf. Was danach kommt, ist für mich in der derzeitigen Situation zunächst einmal zweitrangig. Auch ich werde natürlich diese schwierigen Monate für mich persönlich analysieren und schauen, was ich künftig besser machen kann.