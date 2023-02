Jörg Bannicke: „Niemand muss sich um den TVH Sorgen machen”

Warum hat es jetzt mit einem Engagement in Hüttenberg geklappt?

Die Verbindung ist nie abgerissen. Ich habe Hüttenberg damals schätzen und lieben gelernt. Nach Gesprächen mit Henning Weiß und dem Beirat des Vereins um Lothar Weber, Martin Volk und Thorsten Straßheim habe ich mich schließlich dazu bereit erklärt, zu helfen. Der TVH ist ein Ausbildungsverein für Talente und nennt sich nicht umsonst „Das Original aus Mittelhessen.“ Das ist meine Motivation. Einkaufen kann jeder, solange Geld da ist. Doch der Verein hier steht für etwas anderes. Er hat eine Identität. Die Gemeinschaft steht im Vordergrund. Spiele des TVH sind ein gesellschaftliches Event. Hier kommen mehrere Generationen zusammen. Wir müssen alles dafür tun, dass diese Charakterzüge erhalten bleiben. Beim TV Hüttenberg ist sowohl Spaß und Leistung möglich. In Berlin haben mich einige immer wieder mal gefragt, was ich in diesem Kaff will (lacht). Ich antwortete denjenigen dann immer, dass sie doch mal zu einem Heimspiel gehen sollen. Mein Bruder und mein Neffe waren da. Ich kann nur sagen: Sie haben es nicht bereut.