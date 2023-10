Johannes Wohlrab hat TV Hüttenberg „beide Daumen gedrückt“

Johannes, Ihre Mannschaft hatte mit drei Siegen in den ersten vier Partien einen tollen Saisonstart hingelegt, zuletzt dann aber fünfmal in Folge verloren. Konnten Sie und Ihr Trainerteam schon ausmachen, warum die Eulen derzeit nicht punkten?

Der Fokus liegt derzeit voll auf dem Spiel gegen den TVH. Es spielt in der Vorbereitung keine Rolle, ob wir jetzt viermal in Folge gewonnen oder fünfmal hintereinander verloren haben. Wir sind am Donnerstagmorgen um 6 Uhr aus Potsdam zurückgekommen (30:35-Niederlage, Anm. d. Red.), sind dann nach Hause und hatten um 16 Uhr schon wieder Training. Das Einzige, was jetzt zählt, ist eine gute Regeneration und eine optimale Vorbereitung, damit wir am Samstag alles auf die Platte hauen können, was noch da ist. Danach haben wir Zeit, uns Gedanken zu machen und nach Gründen zu suchen. Und natürlich müssen wir analysieren, warum wir stark in die Saison gestartet sind und dann so einen Einbruch erleben. Das hat sicherlich seine Ursachen und die werden wir finden, aber erst nach dem Spiel gegen den TVH.