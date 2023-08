Klimpke-Brüder verbreiten „Stallgeruch“ bei der HSG Wetzlar

Till, Sie sind sehr an der Landwirtschaft interessiert. Das ist ja eine Art Leidenschaft von Ihnen. Deshalb eine Frage an den Fachmann: Ist dieser teils verregnete Sommer ein Segen für die Landwirtschaft oder letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Till Klimpke: Für die Bauern war das in der Erntezeit sehr schlecht. Viele hatten schon etwas geerntet, dann stand aber noch vieles auf den Feldern, als es so stark regnete, was natürlich nicht glücklich ist. Der Natur tut langer Regen natürlich nach der langen Trockenzeit gut.

Fühlen Sie Sich auch dank Ihrer Begeisterung für die Landwirtschaft in besonderem Maße den jungen Ökologie-Bewegungen wie beispielsweise Friday for Future verbunden? Till Klimpke: Das ist ein ganz schwieriges Thema, bei dem ich mich zu keiner Seite bekennen kann, auch wenn die Anliegen natürlich teils richtig und wichtig sind. Aber da hängt wiederum sehr viel mit der Politik zusammen, die derzeit die deutschen Bauern, die kleinen Landwirtschaften, kaputtmachen. Die Politik will nur noch Biolandwirtschaften, und das ist eigentlich nicht möglich, weil sich das viele Menschen nicht leisten können und dann zu Produkten aus dem Ausland greifen müssen.

Ich stelle mal eine wilde These auf: Wer sich um das Bewahren von Landschaft müht und sich stets um seinen Heimatverein kümmert, der muss folgerichtig auch Torwart sein, weil er seine Mannschaft in hinterster Linie schützen will. Ist Ihnen der Gedanke zu wild? Till Klimpke: Das ist mir wirklich ein bisschen wild (lacht). Darüber habe ich mir wirklich auch noch nie Gedanken gemacht.

Ole, wie denken Sie über Ihren Bruder? Ist er jemand, der bewahren und schützen will? Ole Klimpke: Puh, da kann ich so viel nicht zu sagen. Aber auf die Familie bezogen, war Till immer einer, der auf alle geachtet und für sie gesorgt hat. Ja, für die Familie stimmt das schon.

Und achtet Ihr Bruder auch besonders auf seine Mannschaft? Ole Klimpke: Ja, Till hat sich schon, bevor er Kapitän wurde, immer vor die Mannschaft gestellt. Es ist immer gut, so jemanden im Verein zu haben, der sich jederzeit um die Mannschaft kümmert.

Teilen Sie auch diese Leidenschaft für die Landwirtschaft? Ole Klimpke: Das landwirtschaftliche Interesse kommt ja von unserem Vater, der sich ebenfalls dafür begeistert. Das habe ich jetzt nicht unbedingt übernommen (lacht). Ich habe eher andere Leidenschaften. Aber wenn ich mal bei der Landwirtschaft helfen soll, dann sage ich nicht nein.

Und was sind ihre anderen Leidenschaften jenseits des Handballs? Ole Klimpke: Ich habe eine Ausbildung als Elektroniker gemacht. Das ist der Bereich, der mich eher anzieht. Ansonsten interessiere ich mich aber eben auch für andere Sportarten wie Basketball oder Fußball.

Ole, wenn Sie zurückblicken: War es gut für Sie persönlich, dass Sie in der vergangenen Saison ihren Heimatverein verlassen haben und nach Dormagen gegangen sind? Oder war es eher ein verschenktes Jahr? Ole Klimpke: Verschenkt würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich habe viel gelernt. Es war gut, einmal aus der Komfortzone Wetzlar herauszugehen, sage ich mal. Ich habe ein Jahr lang mal etwas anderes gesehen. Ich bin voll und ganz zufrieden mit der Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Es ist halt doof gelaufen mit der Verletzung, die ich mir zugezogen hatte. Aber das kann man natürlich nicht ändern. Ich habe in Dormagen viele neue Leute kennengelernt. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, etwas Neues kennenzulernen.

Also würden Sie Ihrem Bruder auch empfehlen, irgendwann einmal etwas anderes als Wetzlar zu machen? Ole Klimpke: Ja gut, wenn man so einen Stand in der Mannschaft hat wie Till, ist das etwas anderes. Als Torhüter hat man zudem viel mehr Zeit in seiner Karriere im Gegensatz zu einem Feldspieler. Deswegen rate ich Till in seinem Alter, möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Letztlich kann ich ihm auch gar nicht in irgendwelche Entscheidungen hineinreden. Da hat er einfach viel mehr Ahnung als ich. Er ist viel länger in dem Business als ich. Deshalb kann ich da schwer was zu sagen.

Till, könnten Sie als Torhüter Ihrem Bruder eigentlich Tipps geben zu seinem Spiel, zu Dingen, die er besser machen kann? Till Klimpke: Ja, in der Abwehr denke ich mal schon. Als Torhüter kann ich da sehr viel zu sagen. Ich habe ja schon viele Gegner des Öfteren miterlebt. Da kann ich Ole natürlich was zu seinen Gegenspielern sagen. Im Angriff kann ich wiederum nicht viel zu Ole sagen. Aber da macht er sowieso so ein bisschen sein eigenes Ding. Und das ist gut so.

Jetzt sind sie beide ja erstmals für eine Saison komplett gemeinsam im Bundesliga-Kader. Fühlt man da eine besondere Verantwortung für seinen Heimatverein, dass es nicht noch einmal zu einer solch schwierigen Runde wie der letzten kommt? Till Klimpke: Das kann man so nicht sagen. Mit der letzten Saison haben wir komplett abgeschlossen. Wir haben nun eine ganz andere Konstellation und uns auch super verstärkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine richtig gute Spielzeit wird.

Auch dank der Verstärkung durch Ihren Bruder? Till Klimpke: Natürlich (lacht).

Und wie ist Ihr Ausblick, Ole? Ole Klimpke: Ich kann meinem Bruder da nur zustimmen, was die kommende Saison betrifft. Ich persönlich kann einfach nur versuchen, immer mein Bestes zu geben und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen. Ich muss erst einmal versuchen, mir möglichst viel Spielzeit zu erkämpfen.

Gibt es eigentlich auch Momente, in denen es seltsam oder vielleicht sogar nervend ist, mit dem eigenen Bruder in einer Mannschaft zu spielen? Ole Klimpke: Ich glaube, wir haben uns früher oft genug geneckt. Ach, das geht wahrscheinlich das ganze Leben so weiter (lacht). Und das hört auch im Handball nicht auf.

Sie kommen aus der vermutlich bekanntesten mittelhessischen Handball-Familie mit Vater Wolfgang und Onkel Andreas Klimpke. Gibt es Momente, in denen sie Geschichten aus früheren Zeiten nicht mehr hören mögen? Till Klimpke: Nein, eigentlich nicht. Damit können wir mittlerweile ganz gut umgehen. Und wir hören uns auch ganz gerne mal Geschichten von früher an.

Und da heißt es nicht: Früher war alles besser und damals haben nur gute Freunde in einer Mannschaft gespielt? Till Klimpke: Nö. Die haben da inzwischen schon einen sehr guten Blick für, dass sich der Handball ganz anders professionalisiert hat.

Sie haben in der vergangenen Runde manchmal verbal ein wenig auf den Tisch gehauen. Hatten Sie damals das Gefühl, dass nicht alle Ihre Mannschaftskameraden alles für den Verein im Abstiegskampf geben? Till Klimpke: Auf keinen Fall. Jeder in der Mannschaft weiß, was die HSG Wetzlar bedeutet. Und jeder spielt auch, um sich selbst zu verbessern. Jeder weiß, was die Ziele sind. Letzte Spielzeit war eben schwierig für alle. Da haben wir eben auch alle neue unschöne Erfahrungen gemacht. Damit haben wir jetzt aber abgeschlossen. Und jetzt kommt eine ganz neue Saison.

Was würden Sie sich wünschen, Ole, was nach der kommenden Saison über Sie als Fazit geschrieben wird? Ole Klimpke: Mein Traum wäre, dass ich mich etablierter Bundesliga-Spieler nennen kann, dass ich mir also auch meine Spielzeiten erarbeiten kann.

Und Sie, Till? Till Klimpke: Dass wir eine gute, stabile Saison zusammen absolvieren. Dann habe ich natürlich noch meine persönlichen Ziele mit der Heim-Europameisterschaft im Januar. Und im Sommer 2024 stehen ja auch noch die Olympischen Spiele an. Deshalb wünsche ich mir, dass ich meine Leistungen so gut stabilisiere, dass ich auch mit der Nationalmannschaft etwas reißen kann.

Gibt es weiterhin Kontakt zum Bundestrainer beziehungsweise zum Torwarttrainer der Nationalmannschaft? Till Klimpke: Ja, immer mal zu Mattias Andersson. Wobei sich das zuletzt eher auf den Urlaub bezogen hat, weil wir beide dasselbe Land besucht haben (lacht).

Wo waren Sie? Wir waren tatsächlich beide in den USA und dort auch mit eineinhalb Wochen Differenz in San Francisco. Wir haben uns da gegenseitig Tipps gegeben.

Sie waren nur in San Francisco? Nein, wir waren noch in Los Angeles, Las Vegas, San Diego, Miami und Key West.

Nun geht die Saisonvorbereitung zu Ende. Wie ist ihr Eindruck vom neuen HSG-Trainer Frank Carstens? Ole Klimpke: Frank ist ein sehr direkter Mensch, der dir auch sagt, was Sache ist. Er ist niemand, der um irgendetwas herumredet. Das macht er richtig gut. Und auch die Trainingsinhalte erscheinen mir richtig gut und sinnvoll. Till Klimpke: Frank ist ein sehr harter, direkter Trainer. Das passt sehr gut zu unserem jungen Team. Er hat ein Ziel klar vor Augen, was ebenfalls sehr gut ist.

Ist es für Sie nun auch wieder besser, dass Jasmin Camdzic sich stärker auf das Torwarttraining konzentrieren kann? Till Klimpke: Da gibt es keinen großen Unterschied. Jasko weiß und wusste immer, wie er uns zu behandeln hat.