Knaller-Saisonstart für die HSG Wetzlar

Wetzlar. Das ist doch mal ein Knaller zum Start: Die HSG Wetzlar trifft am ersten Spieltag der Saison 2023/2024 zu Hause auf den SC Magdeburg. Also exakt auf jene Mannschaft, gegen die sie die vergangene Runde auch abgeschlossen hatte. Das geht aus der Veröffentlichung der ersten neun Spieltage durch die spielleitende Stelle der HBL in Abstimmung mit TV-Partner DYN hervor. Die Mannschaft um den neuen HSG-Chefcoach Frank Carstens, der mit dem Münzenberger Matthias Ott nun auch den zukünftigen Athletiktrainer an seiner Seite weiß, empfängt den frischgebackenen Champions-League-Sieger am 25. August (Freitag) um 19 Uhr in der Buderus-Arena.