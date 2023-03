Leon Bremond optimistisch für grün-weiße Wochen der Wahrheit

Apropos: Das Tempospiel zählt in dieser Saison zu den großen Stärken. Woher rührt diese Qualität, sei es in der ersten und zweiten Welle oder in der Schnellen Mitte?

Grundsätzlich hat Axel (Spandau, Trainer; Anm. d. Red.) schon vor der Saison viel Wert darauf gelegt, dass wir übers Tempo kommen, weil wir eben nicht so viel aus dem Rückraum schießen. Wenn wir uns permanent im stehenden Angriff befinden, fällt uns das schon schwerer, als wenn wir über das Tempospiel agieren. Bei der Schnellen Mitte hat unsere Stärke sicher mit Marvin Lindenstruth zu tun, der nach einem kassierten Gegentreffer sehr schnell umschaltet und zügig die Schnelle Mitte ausführt. Dadurch können Tim Rüdiger oder ich gut durchschießen. Das haben wir so auch erst in dieser Saison eingeführt. Bei den Gegenstößen hat es natürlich mit dem Rückhalt der Torhüter zu tun – also dass sie die Bälle auch so halten, dass dann der Gegenstoßpass gespielt werden kann. Und dann kommen wir eben über „Rüdi” oder mich zu den einfachen Toren. Von dieser Spielanlage profitieren wir Außen natürlich.