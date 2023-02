Linden gewinnt auch zweites Derby gegen Vollnkirchen

Jubel auf der Bank der Lindener B-Juniorinnen: Die HSG gewinnt das Derby beim TuS Vollnkirchen mit 31:26 und kann am kommenden Wochenende noch das Hessenmeisterschafts-Ticket buchen. (© steffen baer)

Jubel auf der Bank der Lindener B-Juniorinnen: Die HSG gewinnt das Derby beim TuS Vollnkirchen mit 31:26 und kann am kommenden Wochenende noch das Hessenmeisterschafts-Ticket buchen. (© steffen baer)

In der Handball-Oberliga der weiblichen B-Jugend wahrt die HSG ihre Chance auf die Teilnahme an den „Hessischen”. In diese sind andere heimischen Teams schon jetzt gestartet.