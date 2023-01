Marike Wallwaey und Henrik Naß – zwei besondere Torhüter  

Marieke, Henrik, wer hat im Tor eigentlich mehr Talent? Marieke Wallwaey: Wir haben beide unterschiedliche Talente. Henrik kommt mehr über die Emotionen, während ich vielleicht akribischer und trainingsfleißiger bin. Aber es ist eine schwierige Frage. Ich wüsste auch nicht, was unsere Eltern darauf antworten würden. Henrik Naß: Da müssten wir vielleicht unsere Mama fragen, die uns beide trainiert hat. Ich würde sagen, dass ich mehr meine Mitspieler in die Pflicht nehme. Das Talent ist sicherlich ähnlich, da wir es ja beide in die gleichen Ligen geschafft haben. Wir sind beide nicht die akrobatischen Springer im Tor ... Wallwaey: ... wobei ich das vielleicht schon eher bin als du. „Henni“ ist größer als ich, da bevorzuge ich eher den skandinavischen Stil mit Hürdensitz und viel Reaktion beim Abschluss des Gegners. Naß: Das stimmt. In meiner Zeit in Hanau habe ich etwas mehr die Ruhe gefunden und habe gelernt, auch mal stehen zu bleiben.

Werden die Spiele des anderen auch gerne mal analysiert? Wallwaey: Da fragen wir dann doch eher unsere Mama. Wir haben da das gegenseitige und nötige Einfühlungsvermögen. Ich brauche „Henni“ nicht sagen, wenn er in einer Situation von Außen vielleicht hätte stehen bleiben sollen. Das weiß er von alleine. Naß (nickt): Wir reden da lieber über die gesamte Leistung der Mannschaft und über das Spielgeschehen.

Welche Liga trauen Sie sich gegenseitig zu? Wallwaey: In der 3. Liga sehe ich ihn definitiv. Für die 2. Liga müsste er, was die Trainingsumfänge angeht, eine Schippe drauflegen. Ich glaube aber, dass ihm Kleenheim gut tut. Dort ist er in einer homogenen und lustigen Truppe, wo er auch von seinem Charakter her reinpasst. Das hilft ihm, um als Torhüter gefestigt zu sein und den nächsten Schritt zu gehen. Naß: In der 2. Liga hat Marieke ja mit 17 auch schon ein paar Spiele gemacht. In der 3. Liga hat sie sich 2017 dann leider das Kreuzband gerissen. Aber ich denke, dieses Niveau ist für sie möglich, sollte sie das wirklich wollen. In die Oberliga gehört sie sowieso.

Warum haben Sie sich für das Tor entschieden? Wallwaey: Tatsächlich bin ich in der C-Jugend als Feldspielerin in die Bezirksauswahl gekommen. Als aber zwei Torhüterinnen abrupt aufgehört hatten, habe ich mich hinten reingestellt. Simone Müller, meine Trainerin dort, war erstaunt und hat mich gleich gefragt, warum ich nicht gleich dort gespielt habe. Sie hat dann erreicht, dass ich mich im Hessenauswahlkader zeigen kann. Dort wurde mir klargemacht, dass ich nicht auf zwei Positionen spielen kann. Also habe ich mich für das Tor entschieden. Naß: Ich habe in der D-Jugend noch im Feld gespielt. Ich war zu diesem Zeitpunkt recht groß, hatte einen harten Wurf. Das hat gereicht (lacht). Parallel kam ich aber schon in der C-Jugend zum Einsatz. Dort aber zwischen den Pfosten. Irgendwann musste ich mich entscheiden. Will ich weiter im Feld spielen oder lieber im Tor, wo ich bessere Chancen auf die Bezirksauswahl habe? Es wurde das Tor.

Sie haben Ihre Eltern bereits angesprochen. Wer ist zu Hause eigentlich der größte Kritiker? Naß: Ich glaube, das ist tatsächlich der Papa. Wallwaey: Definitiv. Als ich noch jünger war, war ich immer angespannt, wenn ich wusste, dass er zum zuschauen kommt. Heute spornt es mich eher an, wenn ich weiß, dass er mal dabei sein kann. Naß: Er ist bei den Spielen emotionaler. Wenn wir verlieren, ist er fast so genervt wie wir.

Und wie ist es umgekehrt, wenn Sie ihn als Kommentator erleben? Naß: Da sagt er selbst, dass wir seine größten Kritiker sind. Er will es auch immer genau wissen, ob er einen Fehler gemacht hat. Wallwaey: Wir geben ihm unterschiedliche Rückmeldungen. „Henni“ kann eher das Fachliche bewerten, er weiß im Sport einfach alles. Ich sage ihm dann eher, ob er klar und unaufgeregt gesprochen hat. Darauf achte ich schon. Vielleicht liegt das an meinen Beruf als Lehrerin (lacht).

Kommt es auch mal vor, dass Sie den Fernseher anmachen, um einfach seine Stimme zu hören? Naß: Als ich noch klein war, war das tatsächlich so. Wenn in einem Sommer WM oder Olympia war, hat er sehr lange gefehlt. Wir haben ihm mal ein Kuscheltier mitgegeben. Es war dann sein Begleiter beim Kommentieren und er hat uns ein Foto davon geschickt. Es war dann einfach schön, den Papa mal zu hören. Wallwaey: Das ging mir genauso. Unsere Mama erinnert sich noch an das Jahr 2000, ich war gerade mal vier Jahre alt und „Henni“ noch nicht auf der Welt. Es waren in einem Sommer viele sportliche Großereignisse. Da war er etwa zwei Monate am Stück nicht da. Da habe ich Mama gefragt, ob der Papa eigentlich weggegangen ist. Das war natürlich auch für ihn schwierig, so etwas zu hören. Insofern war und ist es immer schön, seine Stimme im TV zu erleben.

Lassen Sie uns über die aktuelle Saison reden. Der TV Hüttenberg geht in der Landesliga verlustpunktfrei in die Pause. Hatten Sie sich das genau so geplant, Marieke? Wallwaey: Wir hatten uns das erhofft. Aber wir mussten schon damit rechnen, auch mal zu verlieren. Aber nachdem die ersten Spiele so erfolgreich waren, haben wir uns schon gesagt, dass wir es ohne Punktverlust bis zum Winter durchziehen wollen. Am Ende der Hinrunde lief nicht alles rund, was auch normal ist. Aber wir konnten uns dann auf unsere individuelle Klasse verlassen.

Fragen Sie sich eigentlich manchmal, wie dieser Betriebsunfall Oberliga-Abstieg passieren konnte? Wallwaey: Ja, allerdings. Und zwar sehr oft. Jeder von uns im Team kann spontan drei, vier Spiele nennen, wo wir den einzig fehlenden Punkt für den Klassenerhalt hätten holen können. Aber das Team ist nicht auseinandergebrochen. Wir haben die Mentalität, dass wir das wieder geradebiegen wollen. Der Abstieg hätte nicht passieren dürfen und hat mir auch wehgetan. Ich bin noch nie aufgestiegen, sondern immer nur abgestiegen. Naß: Du bist davor schon mal abgestiegen? Wallwaey: Ja, mit Dutenhofen/Münchholzhausen sind wir damals von der Ober- in die Landesliga runter. Naß: Ach, stimmt, ich erinnere mich.

Henrik, die HSG Kleenheim-Langgöns ist schwach in die Saison gestartet. Was lief falsch? Naß: Wir wussten, dass es mit unserer jungen Mannschaft, die gerade am Anfang großes Verletzungspech hatte, nicht einfach wird. Aber dann waren Niederlagen in Baunatal oder auch Vellmar dabei, die sehr bitter waren. Vielleicht war die Last, in der Oberliga Verantwortung zu übernehmen, für einige zu groß. Aber ich fande es beeindruckend, wie wir uns da rausgezogen haben und dann Gegner geschlagen haben, die nicht mit uns im Keller standen. Wir haben gezeigt, dass Kleenheim wieder da ist.

Sie haben das Thema Verantwortung angesprochen. Sie haben immer ihre Leistung gebracht. Richtig? Naß: Das mag sein. Als es nicht lief, hat unser Kapitän Nico Scheibel oft das Wort ergriffen, und auch ich habe versucht, mich bestmöglich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Betont wurde oft, dass wir nur gemeinsam die Situation meistern können. Wir haben an die Qualität der Mannschaft erinnert. Geholfen hat uns natürlich der Derbysieg gegen den TV Hüttenberg U23. Schlechte Stimmung hatten wir ohnehin nie, und aktuell macht es richtig Spaß. Ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, in Hanau im Drittliga-Team dritter Torhüter zu bleiben. Aber ich habe den Wechsel zu keiner Zeit bereut.