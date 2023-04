Mario Weber und Sebastian Roth loben Entwicklung ihrer Jungs

Wie bewerten Sie beide die Kooperation nach dem zweiten Jahr?

Weber: Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich beide Jahre bewerten kann, weil ich von Anfang an mit an Board war. Es hat sich einiges getan, und es läuft vieles besser. Wir haben jetzt das erste Jahr hinter uns, in dem auch die B- und die C-Jugend in der Kooperation der Youngsters zusammenarbeiten. Allein diese Tatsache wird viel Verbesserung in den nächsten Jahren mit sich bringen, was Spielphilosophie und alles Weitere betrifft. Insgesamt bin ich zufrieden, auch wenn es natürlich immer noch Verbesserungsbedarf gibt. In Hüttenberg ist das besser, in Dutenhofen etwas anderes - vollkommen normal. Da bin ich wieder beim eben erwähnten Betreuer, der Spieler und Trainer weiter entlasten kann.

Roth: Der Weg, den wir in der Region Mittelhessen eingeschlagen haben, ist absolut der richtige. Auch bei den B-Junioren kommt ab der Saison 2024/25 die Bundesliga, was für Vereine, die nicht über ein Internat verfügen, auf organisatorischer Ebene immer schwieriger wird. Man kann sicher nicht alles an Titeln messen, aber der Erfolg der C-Jugend bei den Hessenmeisterschaften spricht für sich, und die Region wird zukünftig sicherlich Früchte aus dieser Kooperation ernten. Alle Spieler, die nun aus der B-Jugend in die U19 kommen, profitieren von der Jahrgangstreue mit vielen Spielminuten und können so den großen Schritt in die Jugendhandball-Bundesliga vielleicht etwas leichter gehen.