Marius Göbner wandelt zwischen Handball, Medizin und Kirmes

Wenn man eine solide Drittligasaison spielen will, gehört es sich auch so, dass man zwei gute Torhüter hat. Mal hat der eine einen besseren Tag, mal der andere. Simon und ich kommen super miteinander aus, auch wenn natürlich klar ist, dass wir beide spielen wollen. Wir sprechen viel darüber, was wir noch verändern können. Bisher finde ich, dass wir ein gutes Gespann bilden – persönlich, aber auch sportlich, weil wir uns auch da gut ergänzen. Ich bin einer, der sich mehr bewegt, recht lange wartet und dann agiert. Simon ist eher ein Torwart, der aus dem Stehen agiert, eher auf eine Ecke antizipiert. Die Stärken des einen sind nicht unbedingt die des anderen, das passt also von der Mischung her schon ganz gut.

Mit welchen Zielen gehen Sie in die anstehende Saison? Und wo soll es darüber hinaus hingehen?

Ich will auf jeden Fall weitere Schritte gehen. Diese Vernetzung mit dem TV Hüttenberg und der HSG Wetzlar hat mir sehr zugesagt und ist auch ein Grund, warum ich hergekommen bin. Ich habe das schon so gewählt, dass da in den nächsten Jahren noch Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Ein erstes Etappenziel ist, mal in der 2. Liga zu spielen, ohne dafür einen genauen Zeitpunkt im Kopf zu haben. In dieser Saison möchte ich natürlich so viel wie möglich spielen, möchte der Erste auf meiner Position sein – dieses Ziel muss man im Leistungssport haben. Zudem wollen wir mit unserer jungen Truppe einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.