Markus Baur: „Schön, wieder Teil der Bundesliga zu sein”

Markus, Sie waren vier Jahre lang raus aus dem Trainerbusiness der Handball-Bundesliga und zuletzt Leiter Sport und Ernährung bei einem Gesundheitsdienstleistungsunternehmen. Seit nun fünf Monaten ist es wieder anders, ein gutes Gefühl? Vorab mal: Es hat mir nichts gefehlt in den Jahren seit 2018. Aber es ist schön, wieder Teil der Bundesliga zu sein. Ich bin mit diesem Sport groß geworden. Als Experte fürs Fernsehen war ich aber immer nah dran, in der medialen Vorbereitung auf die WM im Januar habe ich viele Spiele geschaut.

Das heißt, in Göppingen anzufangen war die richtige Entscheidung? Es hat einfach gepasst. Göppingen und Frisch Auf hat schon immer was in mir ausgelöst. Mein Arbeitgeber hat dem Engagement als Trainer zugestimmt. Jetzt machen wir das Beste draus.

War Ihre Frau dagegen, dass Sie wieder als Trainer einsteigen? Nein, dagegen war sie nicht. Ich pendele jetzt ein wenig anders. Als ich für das Gesundheitsunternehmen gearbeitet habe, war ich zwei, drei Nächte in der WG, die ich mit meiner Tochter in der Nähe von Stuttgart habe. Das hat sich jetzt vom Zeitaufwand etwas verlagert. Die WG wird übrigens aufgelöst, ich ziehe in eine Wohnung in Göppingen. Aber sowohl Chiara als auch ich werden es missen, es war super angenehm.

In den vergangenen Wochen lief es besonders gut für Frisch Auf. Warum? Die Zusammenstellung der Mannschaft im vergangenen Sommer war gut, die Qualität im Kader ist vorhanden. Es gibt immer mal Phasen, in denen es nicht so läuft, das bekommt die HSG Wetzlar ja gerade heftig zu spüren. Da hilft die ganze Qualität nicht wirklich. Bei uns ist eine gewisse Konstanz reingekommen. Wir haben eine Basis in der Abwehr gefunden, da ist das Zusammenwirken mit den Torhütern stabiler. Die Jungs fühlen sich wohl in dem, was sie da tun. Und wenn du weniger Gegentore bekommst, hast du auch vorne weniger Druck.

Druck, den hat die HSG Wetzlar momentan mehr als Göppingen, stimmt’s? Vielleicht. Aber wie sie in Stuttgart gespielt haben, das war schon wow. Nur das mit den Heimspielleistungen, das kann ja nicht sein. Als ich noch bei der HSG war, gab es nichts Schöneres, als zu Hause, damals noch in Dutenhofen zu spielen. Außer vielleicht, wenn es in die „Tempel“ nach Kiel, Flensburg oder Magdeburg ging.