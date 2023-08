Mehr als nur Spitzensport zu Saisoneröffnung der HSG Wetzlar

Für die offizielle Saisoneröffnung bietet die HSG Wetzlar heimischen Vereinen sowie den Sponsoren des Clubs attraktive Gruppenangebote (ab zehn Personen) an. So ist die Stehplatzkarte für Gruppen bereits für acht Euro erhältlich. Sitzplätze in der Kategorie I kosten dann nur 20 und in der Kategorie II nur 18 Euro. Anfragen und Bestellungen sind direkt an die HSG Wetzlar unter E-Mail info@hsg-wetzlar.de oder Telefon 06441/2000-513 zu richten.