Michael Roth und die Vertragsunterzeichnung im Krankenhaus

Wie kam es zu Ihrem Engagement bei der HSG? Wer hat Sie verpflichtet?

Rainer Dotzauer hatte die Idee. Und wenn er eine Idee hatte, dann hat er die bedingungslos verfolgt. Ich war um die Silvesterzeit mit meinem Sohn in New York, da hat er mich das erste Mal angerufen. Da musste ich ihm erst einmal klar machen, dass schon ein paar Stunden Zeitunterschied zwischen Wetzlar und New York bestehen. Aber er war richtig hartnäckig. Das hat mich beeindruckt und mir geschmeichelt. Interessant auch, dass die Vertragsunterzeichnung im Krankenhaus erfolgte. Rainer musste damals nach Gießen ins Krankenhaus. Und ich bin nach Gießen gefahren und habe den Vertrag dort unterzeichnet.